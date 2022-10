Las bonitas palabras de Miguel Lago a su suegra: "Ella dio a luz a la persona más importante de mi vida"

Este 26 de octubre se celebra el día mundial del miembro de la familia que causa más chistes y polémicas desde hace varias generaciones: ¡la suegra! Sonsoles Ónega la ha descrito como "ser de luz", buscando casos entre el público del plató.

Entre los tertulianos en este programa ha estado Miguel Lago, que ha 'defraudado' a quienes estaban "esperando un comentario hiriente" sobre su suegra. El colaborador, lejos de la broma, ha tenido bonitas palabras hacia ella y por un motivo: "Ella dio a luz a la persona más importante de mi vida".

En el otro lado de la balanza, quien no haya tenido alguna disputa con la madre de su pareja... que levante la mano. O si no, que se lo digan a María José Campanario, quien tuvo que escuchar, a la vez que toda España, estas palabras de su suegra allá por 2008, en pleno 'Culebrón Ambiciones': "Me han echado mi hijo y ella con insultos igual que cuando echaron a mi hijo Humberto. Han sido ellos y en particular ella, porque mi hijo fue calentado por ella".

Si hay un ejemplo de batallas interminables entre suegra y nuera es la de Blanca Cuesta y la baronesa Thyssen. Una silla vacía en su boda o una prueba de paternidad son algunos de los 'regalitos' que ha tenido que aguantar la mujer de Borja Tyssen por parte de su suegra, Carmen Cervera.

Quizás hoy es un buen día para recordar este mensaje conciliador que el Papa Francisco pronunció el año pasado: "Que las suegras tengan cuidado con la lengua".