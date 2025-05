El asesor de Isabel le roba 66.000 euros: "Los del banco me dan largas y de esto hace ya dos meses"

Isabel ha sufrido la traición de una persona a la que le confió todo lo que tenía: su asesor. Este le ha robado, presuntamente, 66.000 euros.

Fue este verano cuando comenzó a notar que algo no iba bien, pero no se dio cuenta hasta que le cortaron el agua porque no estaba pagando los recibos.

Pronto, Isabel se dio cuenta de que su asesor sacaba dinero de su cuenta y se la pasaba a una tarjeta asociada a esta. "Me decía que no podía tener aplicación en el móvil e ignorante de mí, me lo creí", nos cuenta.

En el banco, Isabel no obtiene respuestas. "Me dicen que me dan 30.000 euros y que pida un préstamo", señala, "¿dónde está mi dinero?"

A día de hoy, el asesor ya no trabaja e Isabel le ha denunciado, aunque no sabe si podrá recuperar los miles de euros que ha perdido. ¿Logrará hacer justicia?