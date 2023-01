Ingresa en prisión el presunto asesino del niño de Ceuta: "Reconoce que interactuó con él, pero no haberlo matado"

El presunto homicida del niño de 8 años que desapareció en Ceuta y fue hallado muerto cerca de casa ya ha ingresado en prisión después de que ayer fuese detenido.

Carlos Quílez ha desmentido que fuese profesor, sino que ha trabajado puntualmente en labores de jardinería en una escuela. Actualmente se dedica a repartir folios en papelerías.

El periodista, además, ha asegurado que los agentes del grupo de homicidios de la policía judicial de Ceuta han visionado más de 600 horas de vídeo y han podido asegurar que este es el individuo que agredió al pequeño, incluso podría ser de forma sexual, algo que aún tiene que confirmar la autopsia.

Acerca del móvil del crimen, aún no se sabe qué pudo llevar a este hombre a matar a Mohamed y, aun así, la jueza ha decretado la prisión. "Reconoce que interactuó con él, pero no haberlo matado", ha confirmado el periodista. Delante de la juez no ha querido declarar.