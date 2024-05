Aparece Jessica, la joven de 18 años desaparecida en Vélez-Málaga: no quiere decir a sus padres dónde está

Jessica Bermúdez Díaz, la joven de 18 años desaparecida en Vélez-Málaga (Málaga) que ha estado 24 horas sin dar señales de vida, ha aparecido pero no quiere decirle a sus padres dónde está.

La última vez que fue vista fue en la mañana del lunes 13 de mayo cuando salió de casa para entregar currículums, según dijo a sus padres. Pocas horas después descubrieron su teléfono móvil en el buzón de la vivienda y sin tarjeta SIM. Es ahí cuando su madre decidió llamar a la policía.

Jessica mantenía una relación virtual con un chico de Asturias al que no conocía y sus padres lo descubrieron las pasadas navidades. La joven se empeñaba en ir a conocerle, pero ellos no la dejaban por ser menor de edad.

Tan solo 7 días después de cumplir los 18 años, ha desaparecido sin dejar rastro y el miedo de sus padres es que alguien la haya podido engatusar para llevársela.

La policía centra su búsqueda en las cámaras de vigilancia de las estaciones de tren y autobús e Málaga porque aún no saben si se trata de una desaparición voluntaria. Su desaparición es de alta vulnerabilidad y la familia pide ayuda desesperada para encontrarla.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con sus padres, que se han quedado tranquilos porque saben que está bien, pero con el disgusto de que su hija le haya dicho a la policía que no quiere que sepan dónde está. "Estamos intranquilos", ha dicho, y no solo ellos, sino toda la familia.

Jessica, ha explicado su madre, no ha dado problemas a lo largo de su infancia por lo que no entienden la situación. "No sabemos si alguien le ha comido la cabeza", ha asegurado.

La madre le ha pedido a su hija que se ponga en contacto con ellos, que entienden que quiera tener novio y que no le van a regañar. "Por lo menos escucharla por teléfono", ha dicho.

