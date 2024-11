Antonio Canales se defiende de las acusaciones de su casera: "He querido pagar y no me deja"

Antonio Canales pasa por uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad. La casera de su vivienda en Madrid le acusa de inquiokupa y asegura que lleva 7 meses sin pagar el alquiler, acumulando una deuda de 5.000 euros.

El bailaor no se había pronunciado hasta ahora, que ha cargado contra ella en redes sociales, tachándola de ser una "traidora" y una "embustera" con la que solía mantener una relación muy cercana. Según él, han veraneado juntos en Asturias, pero su casera Pilar lo niega: "Es un embustero, ha cogido una foto mía para decir que pasamos un verano juntos".

Canales ha dado unas últimas declaraciones, donde asegura que ha intentado saldar su deuda, pero Pilar no acepta su dinero. "He querido pagar y no me deja", ha advertido el bailaor.

Pilar sigue manteniendo que lo único que quiere es que Canales se marche. "Si él me quiere pagar, que meta el dinero en un juzgado, yo lo que quiero es que se vaya", ha sentenciado la casera, desesperada. ¿Cuándo terminará la guerra entre Canales y su casera?