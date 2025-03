Amigo de la camarera detenida por presunta intoxicación premeditada en Zaidín: "No me lo creo, ella es una trabajadora"

Ocho personas mayores denunciaban hace unas semanas que les habían drogado echándoles algo en el café de su bar de confianza. Hoy, la Guardia Civil ha detenido a la presunta responsable.

La acusada tiene 63 años y es la dueña de uno de los dos bares que hay en Zaidín (Huesca). Esta tomaba pastillas para tratar la ansiedad, que llevaban benzodiazepina, una sustancia que se encontró en los cafés de las víctimas.

Según la investigación, la acusada llevaría años administrando este tipo de sustancias a sus clientes. Laprimera denuncia llega en 2020 y ahora está acusada de un delito contra la salud pública.

En Zaidín, los vecinos están divididos entre aquellos que defienden a la detenida y los que no. "No me lo creo, ¿cómo va a tirarse piedras sobre su propio tejado?", pregunta Manuel, amigo de la presunta responsable.

Sin embargo, parece que la Guardia Civil lo tiene claro. ¿Se demostrará la culpabilidad de la detenida?