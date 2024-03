Alerta en los aeropuertos: evita un robo en tu maleta con estos consejos y recomendaciones

Cerca de 300 millones de pasajeros transitan por España todos los años. En tan solo un día, más de 3.000 vueltos atraviesan los cielos españoles. Y, aunque las técnicas para detectar y evitar robos cada vez son mejores, todos parece ser que quieren sacar tajada en un negocio en el que se mueven millones de euros.

Hace unas semanas, salía a la luz que una red era desmantelada en Santa Cruz de Tenerife. Se hacían pasar por trabajadores de las aerolíneas que operan en los aeropuertos. Les pillan cargados con un gran botín: las maletas.

En concreto y, en esta ocasión, hacen con un robo valorado en 2 millones de euros. Y, aunque parece algo ocasional, es todo lo contrario. En varias ocasiones la Policía ha llegado a detener hasta 16 trabajadores por robar a los pasajeros.

En el caso de Barajas, en Madrid, estamos hablando del quinto aeropuerto más grande toda Europa en el que operan un total de 78 compañías aéreas. Ahora se acerca Semana Santa y la pregunta que nos corroe a muchos ciudadanos es: ¿Cómo se de seguro está nuestro equipaje cuando cogemos un avión?

Se trata de uno de los objetivos de la Guardia Civil, desarticular todos los entresijos para que nuestra pertenencias estén a salvo: "No consideramos que estén organizados, operan a sabiendas de que en esas maletas hay cosas que les interesa. Es más la forma individual pero no podemos descartar la forma colectiva y que operen en otros aeropuertos", señalan.

Estos robos no solo ocurren en nuestras fronteras

Miles de usuarios reclaman sus pertenencias en las redes sociales. Muchos denuncian robos en sus maletas, como es el caso de Marcos. En su escala en Madrid un trabajador del aeropuerto abrió su maleta: "Yo hice escala en Madrid y cuando llegué a Bogotá me dijeron que mi maleta había sido requerida".

"Me encontré con la maleta forrada en plástico, cuando yo no lo hice. Era la única manera de cerrarla, ya que rompieron la maleta y la cremallera", confiesa a este programa desde Colombia. Marcos se quedó sin "ropa, dulces, etc. Calculo que han sido 1.800 euros. Han pasado cuatro meses y no tengo solución", ha querido concretar sobe lo que le ocurrió.

Los consejos para evitar que nos abran el equipaje

El plató de Y ahora Sonsoles ha tenido el placer de recibir a Mercedes Martín, miembro de la Guardia Civil, quien nos ha dejado algunos consejos para evitar un robo en nuestra maleta.

Una de las primeras recomendaciones que nos ha dado es que intentemos usar una maleta muy personalizada para reconocer que es nuestra y utilizar un candado para las cremalleras de la maleta. Aunque no todo el mundo suele hacerlo, Mercedes ha querido puntualizar en la importancia de embalar el equipaje con papel film y tomar una fotografía de ello antes y después.

Lo ideal es que las cosas con más valor viajen contigo en el equipaje de mano, utiliza un AirTag para tener localizada tu maleta o adquiere un seguro opcional.