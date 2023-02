Saltan las alarmas en Pamplona por el intento de secuestro de un niño de 5 años en el Carnaval

Las alarmas han saltado en Pamplona durante el fin de semana de Carnaval. El pasado viernes a las ocho de la tarde, en medio de las aglomeraciones, un pequeño de cinco años casi es secuestrado por un hombre de 70 años que cogió al niño en brazos e intentó llevárselo.

Por suerte, inmediatamente los amigos y el hermano del pequeño se dieron cuenta y dieron la voz de alarma. Comenzaron a gritar y a abuchear al desconocido, que dejó al niño en el suelo y salió corriendo entre la multitud.

Cuando los agentes llegaron ya no había ni rastro del hombre y aún no ha sido localizado. Un suceso muy extraño que ha hecho que los padres se preocupen. Los agentes de la policía municipal están investigando si es o no un intento de secuestro.

Naia Elezcano es una de las vecinas del barrio donde se produjeron los hechos, concretamente en un parque muy oscuro. Lo que han pedido recientemente al ayuntamiento es que lo iluminen mejor porque a veces cuesta encontrar a los niños en un lugar tan grande, con desniveles y mal iluminados.

Lo que ocurrió el viernes fue un gran susto para ellos, y a través del grupo de WhatsApp del colegio solicitaron información a las familias que están en él para saber si alguien había visto algo, sobre todo para saber qué había ocurrido exactamente en un primer momento.