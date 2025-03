África busca a su hermana biológica: "Necesito completar el puzzle de nuestra familia"

África tenía 8 años cuando descubrió que era adoptada y que en realidad se llamaba Adela. Su familia biológica la dio en adopción con dos años y, tras muchos años viviendo con otra familia, fue su madre adoptiva quien se lo confirmó.

"Cuando murió mi padre adoptivo, ella me dijo que ya no me quería y que me fuese a buscar a mi familia biológica", confiesa. Desde entonces, África ha luchado por encontrar sus raíces y ha logrado llegar hasta su hermano Antonio y su padre.

La relación que África guarda con su hermano y su padre biológico es complicada, ya que, según ella, hay muchas cosas detrás de su adopción que les han hecho alejarse. "Lo hemos pasado muy mal, no ha sido un camino de rosas", asegura, "pero necesitamos completar el puzzle de nuestra familia".

Pese a sus grandes avances, hay una persona a la que todavía no ha logrado encontrar: su hermana Fátima. A ella también la dieron en adopción siendo muy pequeña y todavía no ha podido dar con ella.

Según nos cuenta, una de las pocas pistas que tiene sobre ella es una foto. "Hay dos personas muy cercanas que saben algo, pero no quieren contarlo porque la adopción no ha sido normal, tienen mucho que ocultar", afirma.

Hoy, recurre a nuestro programa para reencontrarse con su hermana, la única persona que le falta para completar el rompecabezas de su vida. ¿Conseguirá encontrar a Fátima?