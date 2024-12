"Me da absolutamente igual la gente que no me quiera creer": Ana Peleteiro responde a las críticas

La medallista olímpica Ana Peleteiro estalla en sus redes tras denunciar públicamente el abuso que sufrió con una ex pareja. La atleta relató episodios de agresiones sexuales, abusos y maltrato y, aunque ha recibido mucho apoyo, también críticas.

"Me da absolutamente igual la gente que no me quiera creer, porque yo sé lo que viví y yo sé que pasa", ha asegurado en un nuevo video. Cuestionada por no poner una denuncia ante la policía, la atleta contesta: "Yo a día de hoy no puedo poner una denuncia porque no tengo ni pruebas".

Ana asegura que, de haber pasado a día de hoy, habría ido a la policía. "En aquel momento no lo pude hacer porque no era consciente de lo que me había pasado", ha asegurado, confesando que fue cuando comenzó a ir a terapia que se dio cuenta de lo que le estaba pasando.

En 2022, Ana Peleteiro confesó por primera vez en el programa Las Uñas de atresplayer estos abusos, de los que a día de hoy ha dado más detalles.