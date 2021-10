Elia Wolf, la organizadora de eventos de 'Veo cómo cantas': "Me ha encantado la fusión con José Mercé"

Elia Wolf es organizadora de eventos y también cantante. Y con una voz prodigiosa, como nos ha demostrado en 'Veo cómo cantas'. Por ella decidió apostar el concursante y fue una elección ganadora porque protagonizó un delicioso y emocionante dueto final con José Mercé cantando 'Contigo aprendí'.

Tras esta actuación, ya ante nuestra cámara, Elia se rinde en elogios hacia el cantaor: "Es una maravilla José, además de un encanto de persona". Reconoce que cantar con él ha sido "un lujo" a pesar de que no el flamenco no es el estilo en el que ella se mueva, pero aplaude la combinación que han hecho. "Me ha encantado la fusión", asegura.

La cantante nos cuenta cómo se inició en el mundo de la música: "En un concurso en Sevilla y lo gané". Con los compañeros que hizo creo que un grupo de góspel y uno a capella. Y poco a poco ha ido iniciando su propios proyectos, incluido uno muy interesante relacionado con el mundo de los eventos y que detalla en la entrevista.

Elia remata esta pequeña charla demostrándonos su maravillosa voz cantando 'Feeling good'. ¡Qué maravilla! No te lo pierdas en el vídeo.