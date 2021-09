La victoria de Dani no ha dejado muy buen sabor de boca a Ruth Lorenzo y no porque no se alegrara por él, sino porque el electricista y sus gallos no han sabido hacer justicia al tema de la gran Roxette.

Por eso, en un arrebato de los suyos, la cantante ha pedido un micrófono para arreglarlo. Ruth ha exhibido su portentosa voz al cantar 'It must have been love'.

Las caras en el plató lo decían todo y la magia que ha desprendido con esta improvisada actuación ha emocionado especialmente al concurso: “Solo por esto ha valido la pena venir”.

¡Qué talento tiene nuestra querida asesora! ¡No puedes perderte este momentazo!