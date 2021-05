San Isidro y sus rosquillas

Si estos días no te comes una rosca es porque no quieres. Tontas, listas, de Santa Clara o francesas. Son las variedades de rosquillas con las que los madrileños acompañan una de sus fiestas más castizas. Pero ¿sabes diferenciarlas?

Nosotros hicimos la prueba en nuestra redacción de Tu Tiempo y la verdad es que no lo teníamos nada claro. Por eso acudimos a un experto. "Las tontas son las que no llevan ningún tipo de cobertura. Las listas llevan una capa de azúcar y limón. Las de Santa Clara están bañadas en merengue y las francesas están cubiertas de almendras y azúcar glass", nos cuenta Vicente Moríñigo, maestro pastelero de La Mallorquina.

Durante estos días los madrileños consumirán nada menos que seis millones de rosquillas del santo. “Tienen mucho éxito”, nos dice Vicente, que nos asegura que no hay una preferencia clara por un tipo de rosquillas. Todas tienen sus adeptos. Aceite, huevo, harina, azúcar y un chotis entre rosca y rosca.