En la isla de La Palma, la calima sigue aumentando y dejando mala visibilidad, que se une a la inversión térmica en cuestión de 24 horas. Actualmente la nube volcánica se extiende sobre el Valle de Aridane y los gases se quedan retenidos como si fueran una olla a presión. Esto hace que la calidad del aire no sea buena y se espera que continúe el miércoles y el jueves. Asimismo, se prevé que los alisios no ventilen la zona, por lo que la situación no mejorará hasta el jueves.

También, continúan las nieblas que dejan mala visibilidad en el interior de Galicia, Cuenca, Albacete, Murcia, puntos de Granada, Almería, Jaén y en Lleida. En el resto, las nubes altas y medias de color rojizo no dejarán precipitaciones.

En la mayor parte del país habrá nubes de tipo alto, mucho sol y viento de levante, con rachas localmente fuertes que podrían alcanzar los 70 km/h en la campiña de Jerez, en puntos de Gibraltar y en Ceuta y Melilla. Por su parte, este martes destaca el polvo en suspensión y la mala calidad del aire debido a las partículas del volcán en la isla de La Palma.

En cuanto a las temperaturas, este martes van a subir entre 5 y 6 grados sobre todo en Castilla y León, Galicia y el Cantábrico, con valores que superarán los 30 grados a partir de la tarde. Estas temperaturas serán similares a las del litoral del mediterráneo andaluz, la costa del sol y Canarias. En general, las máximas de esta tarde estarán alrededor de los 27 grados.

En las próximas jornadas el tiempo cambiará sobre todo en el extremo norte peninsular con la llegada de un frente que hará que las temperaturas bajen. Además se prevé que llueva en Orense, Pontevedra y en el litoral de Cataluña. El jueves se espera algún chubasco disperso en La Rioja, Navarra, Huesca e interior de Cataluña, donde bajarán las temperaturas y se levantatarán las nieblas.