Chenoa: “En ‘Tu cara no me suena todavía’ me voy a dejar llevar”

ESTRENO EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

Chenoa nos ha ha adelantado qué papel tomará en 'Tu cara no me suena todavía' como jurado del programa, además de confesarnos que se va "a dejar llevar" y que "va a ser justa" con los participantes anónimos del programa. A pesar de tener claro que no va a volver a imitar nunca se sabe si se animará a interpretar alguna canción en directo. ¡Descúbrelo!