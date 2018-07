ACTUACIONES GALA 6 | RICKY MATA

El concursante que nos sorprendió como Mika vuelve a ‘Tu cara no me suena todavía’ para mover las caderas como Adam Levine, vocalista de Maroon 5, al ritmo del divertido tema ‘Moves like Jagger’. Ricky Mata contagia la alegría y convierte el plató en una gran fiesta poniendo en pie al público. ¡Saca tu lado bailongo y disfruta con este temazo!