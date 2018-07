Paula Domínguez se vuelve ‘Zombie’ para convertirse en The Cranberries

ACTUACIONES GALA 6 | PAULA DOMÍNGUEZ

La artista catalana llega pisando fuerte a la sexta gala de ‘Tu cara no me suena todavía’. Paula Domínguez se mete a la perfección en la piel de Dolores O'Riordan, vocalista del grupo irlandés The Cranberries, para interpretar el mítico tema ‘Zombie’. ¡Nos ha dejado perplejos con esta gran imitación!