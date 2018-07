Miki Trump levanta un muro en ‘Tu cara no me suena todavía’ para separar a Àngel Llàcer

MEJORES MOMENTOS | GALA 7

Àngel Llàcer, convertido en una auténtica cheerleader, ha recibido la visita de Miki Trump para separarle. Ha levantado el muro de 'Tu cara no me suena todavía' para dejarlo del otro lado por no ser lo suficientemente guapo. Le ha llamado feo en su cara y han intentado expresarse en inglés, ¡no te lo pierdas!