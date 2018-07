Miguel Machín canta a su querida ‘Lola, Lola’ transformado en Javier Gurruchaga

Mónica Naranjo, a Miguel: “La dicción no ha sido muy buena”

El jurado ha quedado maravillado con esta imitación y no es para menos con este momentazo que nos ha regalado Miguel. Además de hacerlo genial, nos ha hecho pasar un rato divertido con su actuación.

Miguel Machín: “Intentaré ganar y llegar a lo más alto”

Miguel tiene 47 años y llega a ‘Tu cara no me suena todavía’ desde Santander (Cantabria). Es cocinero y ha tenido un bar de pinchos en Santander durante 30 años. Un buen amigo suyo, Javi, montó un grupo con unos colegas: The Gordini, y le convenció para que se uniera a ellos. Gracias al grupo, a veces se disfrazan y con ello comenzó lo de la imitación, Miguel un día se disfrazó de Gurruchaga y les dio la gran sorpresa a todos.