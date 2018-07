ACTUACIONES GALA 6 | LIBERTAD FAJARDO

¡Lo ha vuelto a hacer! Si nos dejó sin palabras con la imitación de India Martínez, en la sexta gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ como Alicia Keys se ha superado. Libertad Fajardo nos transmite la pasión y elegancia de cantante estadounidense con el precioso tema ‘No one’ dejando sin aliento tanto al jurado como al público. ¡Qué artistaza!