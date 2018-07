Germán Scasso gana la novena gala de 'Tu cara no me suena todavía'

GANADOR GALA 9

Germán Scasso dijo en su primera gala que nunca ganaba nada, ahora ya no puede decir lo mismo porque se ha proclamado vencedor de la novena gala de 'Tu cara no me suena todavía' con su actuación de 'Eloise' como Tino Casal. Una imitación huracanada que ha sorprendido y conquistado a público y jurado. Germán se siente emocionado con el premio entre manos.