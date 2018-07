Elvis de Palma nos traslada a Las Vegas convertido en un auténtico Elvis Presley

La sosa actuación de Elvis Presley que nuestro Elvis calcó

Todos los miembros del jurado se han quedado atónitos al ver la perfecta imitación del doble de Elvis Presley. Tanto por sus movimientos de cadera como por su voz, el rey del pop ha estado esta noche en ‘Tu cara no me suena todavía’. Una actuación en la que el cantante ha estado soso por exigencias de la actuación a imitar, a Mónica Naranjo le faltó el deseo que sentía por las mujeres

Elvis de Palma: “Lo peor que llevaría sería que el jurado me dijera que no he estado a la altura del rey"

José Antonio Viana Sáez se hace llamar Elvis de Palma, tiene 43 años y viene desde Arenal (Mallorca). Trabaja como cantante de hoteles durante la temporada turística en Mallorca haciendo un tributo a Elvis desde hace 12 años. Empezó a partir de ver el DVD “Aloha from Hawái”, de un directo de Elvis y dijo: “Yo quiero hacer eso”. Su padre es músico, pero quien le influye más es su madre. Tiene dos hijas: una de 20 y otra de 5 que no distingue muy bien las fotos suyas y las de Elvis. Se ha dado cuenta de que la voz va adquiriendo solera y cada año es mejor. Después de 1.500 conciertos, estaba pensando en dejarlo y en ese sentido el programa le ha devuelto la ilusión por esto.