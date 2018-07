Àngel Llàcer bautiza a Miki Nadal como nuevo miembro del jurado

MEJORES MOMENTOS | GALA 1

Miki Nadal se ha estrenado como miembro del jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ y Àngel LLàcer, como presidente de la mesa, ha querido bautizarlo y entregarle en mano la enciclopedia de ‘TCMS’ para que no se pierda ni un detalle sobre el programa. ¡Bienvenido Miki!