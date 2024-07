Valeria Ros confiesa su incómoda anécdota con David Bustamante: "¡Igual le ha sentado mal!"

En un programa en el que las risas son tan importantes, Valeria Ros se ha convertido en una de esas concursantes inolvidables en Tu cara me suena 11 por su forma de dar... ¡vida! La cómica ha hecho disfrutar al público con sus imitaciones y ella, a su vez, se lleva muchísimos momentos felices. Lo que llama la atención es que, entre ellos, los primeros que destaca son fuera de cámara: con sus compañeros en el hotel . "Hacemos piña, hacemos cenas...", revela, y también que esas veladas se alargan en la noche cuando ya llegan tarde tras los ensayos: "Igual nos tiramos tres horas contando chistes".

En cuanto a las galas, destaca "ese momento de miedo antes de salir", y también el pensamiento de "la voy a liar" y acabar liándola "el triple". También valora otra sensación: "La emoción de sentir cómo tus compañeros estaban antes igual de nerviosos, lo han ensayado contigo, y verles triunfar en el escenario".

A nivel cómico, nos hace una confesión sobre una anécdota que ocurrió en la Gala 2, cuando David Bustamante tuvo que repetir su actuación al final por haber ganado imitando a Nino Bravo. "Yo entendí que deberíamos ir todos como a primer plano con él... y no, fui sólo yo, y fue muy gracioso porque le quité de repente el foco como la quería chupar plano", revela. Teniendo en cuenta que entonces aún se acaban de hacer amigos, Valeria pensó: "¡Igual le ha sentado mal!". Sus compañeros incluso hicieron un gif.

Al repasar sus imitaciones, cree que la más currada en cuanto a la voz fue la de P!nk: Recuerda que tenía "mucho miedo antes de salir del clonador", pero pensó: "Te lo has estudiado mogollón, a disfrutarla".

Em cambio, su actuación más sufrida, como en el caso de muchos de sus compañeros, fue la primera. "No sabías a qué te enfrentabas, me pareció muchísima coreo, una canción complicadísima de cantar", comenta sobre su Britney Spears con 'Gimme more'. ¡Descubre en el vídeo el balance que Valeria hace de su paso por Tu cara me suena 11!