Se quitó hasta los tacones: Chenoa se desmelena bailando en un homenaje a 'El Príncipe de Bel-Air'

En la cuarta gala de la novena edición de 'Tu cara me suena', Rasel se enfrentaba al reto de meterse en la piel de Tom Jones y su éxito 'It's not unusual'.

Muchos conocerán este tema por el personaje que interpretaba el actor Alfonso Ribeiro en la serie protagonizada por Will Smith 'El Príncipe de Bel-Air', quien imitaba al artista con un icónico baile que ya es historia de la televisión.

Después de la actuación del concursante, Chenoa y Carlos Latre han realizado una gran demostración de movimiento de caderas.

Por su parte, la cantante mallorquina se ha quitado hasta los tacones para dar su máximo. ¡Se ha desmelenado por completo!

¡Revive en el vídeo de arriba este momentazo!

