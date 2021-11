El inglés ha sido uno de los grandes retos de Los Morancos en la cuarta gala de ‘Tu cara me suena’. Los hermanos Cadaval se han metido en la piel de Frank Sinatra y Bono para interpretar ‘I’ve got you under my skin’.

Àngel Llàcer, Arnau Vilà y Miryam Benedited han ensayado sin descanso con los concursantes y han buscado resonancias, elegancia y seriedad.

¿Qué tal se les habrá dado a Jorge y a César? ¡Así fue última actuación como Antonio y Carmen!