El nuevo año ha arrancado en ‘Tu cara me suena’ de la manera más festiva posible con un popurrí navideño de los cuatro miembros del jurado.

Carlos Latre ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida imitando a Raphael y ‘El tamborilero’ mientras que Ruth Lorenzo, sustituyendo a Lolita, se ha puesto en la piel de Miley Cyrus para interpretar ‘Santa baby’.

Seguidamente, Chenoa ha versionado ‘Last Christmas’ de Emilia Clarke, de la película que lleva el mismo nombre. Y, para acabar con el popurrí navideño, Àngel Llàcer su puso sus mejores galas para imitar a Mariah Carey y su famoso ‘All I want for Christmas is you’.

¡Revive esta actuación especial del jurado en el vídeo!