Los secretos del maquillaje en Tu cara me suena 11, al descubierto: así se lograron las caracterizaciones de la gran Final

Estamos seguros de que el éxito de Tu cara me suena se debe a múltiples factores. Juntar a un grupo de concursantes para que imiten a diferentes artistas, un cuerpo de baile asombroso, un presentador carismático y una icónica mesa del jurado no sería lo mismo sin un equipo que no se ve en el producto final.

Al menos, no a ellos como tal, pero sí el duro trabajo que realizan. Se trata del equipo de caracterización, maquillaje y vestuario. Los encargados de hacer magia, figuradamente, logrando que Supremme de Luxe sea clavadito al legendario Raphael, que no veamos por ninguna parte a Raoul Vázquez y de verdad pensemos que Tom Jones está sobre el escenario de Tu cara me suena, o que una clon perfecta de Dua Lipa nos visite cuando, en realidad, es Miriam Rodríguez.

Son muchas horas de estudio y puesta en escena, porque los artistas que aparecen en Tu cara me suena son exactamente iguales. No hay ni un detalle que se pase por alto para estos profesionales.

¿Cómo fue el paso a paso para que Raquel Sánchez Silva fuese una poderosa Lady Gaga? ¿O cómo Miguel Lago se mimetizó para ser Elton John? No te pierdas este vídeo exclusivo del proceso de caracterización, maquillaje y vestuario de la gran Final de Tu cara me suena 11. ¡Es totalmente imperdible!