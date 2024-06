Raquel Sánchez Silva dedica su victoria como Luz Casal a Àngel Llàcer: "Ha sido tan bonito"

La perseverancia, el estudio y la minuciosidad del trabajo de Raquel Sánchez Silva han tenido recompensa en Tu cara me suena 11 con su victoria en la Gala 10, un triunfo que ha llegado con una soberbia imitación de Luz Casal. "No me lo creo, pero ha sido tan bonito", aseguraba a nuestra cámara nada más terminar el programa.

La presentadora acababa de repetir su actuación cantando 'Piensa en mí', un número que, ya como campeona de la noche, ha dedicado a Àngel Llàcer. "Todas las galas hablamos de él, le echamos mucho de menos, es alguien muy importante para Tu cara me suena", ha explicado. Por eso, aunque le hubiera gustado que el presidente del jurado la hubiera escuchado en el plató, ha deseado que la haya disfrutado "viéndola en casita".

Además, Raquel ha explicado por qué la letra de la canción es tan especial, en particular al cantar "para nada me sirve sin ti". "Realmente todos los que estamos haciendo este programa sentimos que para nada nos sirve si no estamos juntos, porque lo más bonito está siendo estar juntos y hacerlo juntos", ha revelado sobre sus compañeros. ¡Descubre su reacción al completo en el vídeo!