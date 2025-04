¡Sin palabras! Esperansa Grasia deslumbra como Lola Young cantando ‘Messy’

Esperansa Grasia está siendo un gran descubrimiento para muchos en Tu cara me suena. La cómica ha demostrado que no sólo viene a este programa para hacernos reír, si no para sorprendernos con su gran faceta como imitadora, como demostró en la segunda gala como Isabel Aaiún.

La cómica ha tenido que meterse en la piel de Lola Young en esta tercera gala de Tu cara me suena para interpretar uno de los temas que más ha sonado en TikTok los últimos meses, plataforma en la que Esperansa Grasia triunfa y en la que cuenta con una gran comunidad.

Tanto el jurado como el público se han quedado de piedra al escucha lo bien que Esperansa ha cantado ‘Messy’. La cómica ha entonado, se ha metido en el papel y ha bordado la imitación.

Esperansa Grasia no ha parado de moverse en el escenario y ha recreado los gestos tan característicos de Lola Young en esta actuación. ¡El presidente del jurado se ha quedado con la boca abierta! ¡Dale play al vídeo de arriba y vuelve a disfrutar de esta imitación!