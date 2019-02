Las palabras de agradecimiento de Soraya Arnelas, Mimi, Carlos Baute, María Villalón y Jordi Coll tras conocer su paso a la gran final

¡Aún están en una nube! Soraya Arnelas, Mimi, Carlos Baute, María Villalón y Jordi Coll se han convertido en los finalistas de la séptima edición de 'Tu cara me suena' tras sumar los puntos del jurado y del público. Todavía con la emoción a flor de piel, los concursantes han compartido su agradecimiento nada más conocer la gran noticia.

El sentido mensaje de Carlos Baute al donar su premio a su tierra natal Venezuela

Carlos Baute brilló como un galán con 'Puttin' on the Ritz' en la semifinal de 'Tu cara me suena'. Su espectacular imitación le valió para conquistar tanto la jurado como a los espectadores hacerse con la victoria en una gala memorable. El concursante, muy emocionado, donó los 3.000 euros de premio a su tierra natal Venezuela acompañado de un discurso muy emotivo. ¡Enhorabuena, Carlos!