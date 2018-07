Toñi Salazar: "Por fin la música está teniendo el lugar que merece en televisión"

¿Cómo está siendo la experiencia en “Tu cara me suena”?

Está siendo una experiencia maravillosa, tanto por mis compañeros, los maquilladores y estilistas, bailarines y todo el equipo de producción.

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en el programa?

Pensé que era una oportunidad para que la música y las canciones volvieran a ocupar el espacio en televisión que les corresponde.

El programa fue un reto y una seguridad de éxito

¿Esperabas el éxito que está teniendo?

Esperaba el éxito, aunque este ha superado todas las expectativas. Cuando supe que Gestmusic y Antena 3 tenían una gran apuesta en el programa, para mi fue un reto y una seguridad de éxito.

¿Cuál ha sido el mejor momento de “Tu cara me suena” hasta ahora? ¿Y el peor?

Mi mejor momento fue el primer programa, los nervios, la novedad, las ganas de dar lo mejor de mí.

No ha habido un mal momento nunca, pero si me impacté a mí misma viéndome y sintiéndome en la piel de Camarón. Fue muy fuerte y me despertó muchas emociones cuando me vi en el espejo.

¿Cuál ha sido tu actuación preferida? ¿Y de tus compañeros?

Mi actuación preferida fue esa misma, la de Camarón de La Isla. De mis compañeros tengo que decir que todos han estado brillantes y geniales, pero me impactó mucho Francisco haciendo de Rocío Jurado, hace falta mucho valor.

¿Qué compañero te está sorprendiendo más?

Me está sorprendiendo mucho Santiago Segura. Es muy perfeccionista y serio en el trabajo. Tiene un concepto del espectáculo increíble y un sentido del humor muy inteligente. Como compañero y como persona es un cielo.

¿A quién te gustaría interpretar y a que artista te costaría más hacerlo?

Me gustaría interpretar a Azúcar Moreno (risas) y me costaría muchísimo cualquier artista que cante en Inglés.

¿Cómo son las sesiones de caracterización?

Las sesiones son muy duras, pero el equipo de maquillaje y caracterización hace que sean un placer, son increíbles y el resultado final siempre es espectacular.

¿A quién te gustaría que interpretaran cada uno de los miembros del jurado? ¿Y Manel Fuentes?

Me encantaría ver a Mónica haciendo de ella misma, es irrepetible. A Ángel Llacer y a Carlos Latre haciendo de Azúcar Moreno, A Carolina Cerezuela de Loquillo en los 80 cantando "Yo para ser feliz quiero un camión". Y a Manel Fuentes, evidentemente, de Bruce Springsteen.

¿Qué te gustaría decirle al jurado y todavía no lo has hecho?

Al jurado solamente darle las gracias, porque es una labor muy difícil y lo están haciendo genial.