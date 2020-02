"Todo iba bien hasta que...": La confesión de María Isabel tras la comentada actuación junto a Juan Alfonso Baptista, 'El Gato' en 'Pasión de Gavilanes'

¿Quién no ha cantado alguna vez "¿Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda...?"? Todos los fans de 'Pasión de Gavilanes' recordarán con cariño la canción que abría la famosa ficción que dio la vuelta al mundo.

María Isabel le rindió su particular homenaje en la gala de celebración de los 30 años de Antena 3 en 'Tu cara me suena' interpretando 'Fiera inquieta'.

Lo que no se esperaba la cantante es encontrarse en plató a uno de los protagonistas: Juan Alfonso Baptista formó parte de su imitación. En el vídeo de arriba te desvelamos la reacción de la cantante.