Santiago Segura se une a Arturo Valls como invitado de la final de 'Tu cara me suena'

VIERNES 29 DE ENERO A LAS 22:00H EN ANTENA 3

Arturo Valls no será el único invitado de la gran final de la cuarta edición de 'Tu cara me suena'. Santiago Segura también regresará para acompañar a uno de los concursantes en su actuación. Tú eliges al ganador de la cuarta edición de 'Tu cara me suena' en la gala que se emite el viernes 29 de enero a las 22:00 horas en Antena 3.