Rosa López se deshace en elogios hacia su amiga y compañera Chenoa en las redes sociales

LAS DOS CANTANTES COMPARTEN UNA BONITA AMISTAD DESDE HACE AÑOS

Rosa López entregó el alma imitado a Emelí Sandé con el tema "Next to me" en la primera gala de la quinta edición de 'Tu cara me suena' y Chenoa, que se estrenaba como jurado del programa, no logró ser imparcial valorando a su amiga. Ambas comparten una amistad desde hace años y la cantante, emocionada, solo pudo felicitarle por el magnífico trabajo de interpretación que realizó la concursante granadina. Como respuesta a estas emotivas palabras, Rosa se ha deshecho en elogios hacia su compañera en las redes sociales dedicándole una preciosas palabras de admiración: "Ya te he dicho muchas veces que aprendo de ti y que te quiero con todo mi alma".