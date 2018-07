Roko: "Aprendo todo lo que puedo de mis compañeros"

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te ofrecieron participar en el programa?

Que era una locura. Acababa de salir de El Número Uno y casi no me había dado tiempo a asimilar tantos cambios en mi vida profesional. Aunque llevo más de 8 años dedicándome a hacer música: componiendo, haciendo coros para otros artistas y participando en diferentes formaciones musicales, trabajar en televisión y como solista ha supuesto para mí un gran salto de nivel y un aumento considerable en las exigencias de mi trabajo.

Al poco tiempo hice un viaje a Madrid y me dí cuenta de que no podía perder esta gran oportunidad. Este programa era la ocasión perfecta para sacar a relucir mis dotes de actriz. Ahora más que nunca tenían sentido todos los años de carrera de teatro musical y mi trayectoria sobre el escenario. Siempre me ha gustado imitar a otros personajes. Lo que siempre había sido un juego, podía ser mi nuevo trabajo. Y dije que sí totalmente entusiasmada.

¿Viste la anterior temporada? ¿Qué fue lo que más te gustó?

No suelo consumir televisión, aunque parezca mentira. Pero cuando me ofrecieron participar comencé a ver las actuaciones de la primera edición, y me quedé totalmente impresionada. La cantidad de medios técnicos que utilizaban, los maquillajes, las caracterizaciones… me parecieron un acierto total para el público. El hecho de cambiar de personaje cada semana hace que la gente tenga ganas de “devorar la pantalla”. Lo que más me gustó fue la filosofía de hacer un programa blanco, familiar y lleno de humor.

¿Tenías algún favorito?

Creo que Angy era la ganadora lógica, trabajaba muchísimo las puestas en escena, la voz... era una todoterreno.

Pero tengo mis dos actuaciones favoritas: Toñi Salazar haciendo de Camarón y Santiago Segura haciendo de Concha Velasco, no me reí más viéndolo porque no podía. Creo que es lo mejor que he visto en la televisión.

¿Cómo está siendo la experiencia en ‘Tu cara me suena’?

Divertidísima. Sin duda la realidad ha superado mis expectativas. El juego entre compañeros comenzó desde el minuto uno. Todos tenemos muchas ganas de pasarlo bien y de divertir al público. Además tengo la suerte de compartir escenario con compañeros que llevan una larga trayectoria a sus espaldas e intento aprender todo lo que puedo. Ahora mismo soy como una esponja.

¿Qué está siendo lo más divertido? ¿Y lo más complicado?

Lo más divertido: transformar cada semana mi físico. Hay un equipo de trabajo que conoce perfectamente las bases para que te parezcas lo máximo posible al personaje que te ha tocado imitar. Me encanta mirarme al espejo y no reconocerme como Roko.

Lo más complicado: la imitación. Tienes que eliminar tus propios gestos, hacerte “básica” y a partir de ahí construir los propios de cada personaje. Requiere mucho tiempo de análisis y observación. Pero aun así, me encanta.

¿Qué artista te gustaría interpretar? ¿Y canción?

Shakira – Suerte (Whenever, Whenever) Shakira es un personaje muy definido. Tiene una manera de moverse y de cantar inimitables, por eso me parece un buen reto. He escuchado tantas veces esta canción que sería un regalo poder cantarla.

¿Cual crees que sería es más complicado de interpretar?

Una gran estrella como Fredy Mercury o Michael Jackson, para mí son prácticamente prohibidos. Por eso admiro tantísimo lo que hizo Angy. Me daría mucho respeto enfrentarme a personajes tan emblemáticos y carismáticos como ellos.

¿Cómo fue la primera gala?

Para ser una primera toma de contacto estábamos muy sueltos. Todo el mundo decía que parecía que la segunda edición fuera una continuación directa del último programa de la primera. Había buena comunicación entre el jurado y los concursantes, y el público estaba totalmente entregado. Aunque los nervios del directo estaban bien presentes disfrutamos mucho del estreno.

¿Qué sentiste cuando Manel dijo que eras la ganadora del primer programa?

Interpretar a una artista tan diferente a mí y conseguir una imitación decente fue como un reto superado. Y la sensación de poder donar esos 3000 euros a Save the Children y tener la certeza de que con ello van a velar por los derechos de muchos niños fue una pasada. Gracias Nancy!

¿Cómo te llevas con tus compañeros?

Genial. La verdad es que desde el primer momento conectamos y nos llevamos muy bien. Son muy cercanos e intento aprender todo lo que puedo de ellos.

¿Qué sentiste que ibas a compartir programa con mitos de la música como María del Monte, Francisco Javier Herrero o Ángeles Muñoz?

Aun no me lo creo. En Andalucía nos hemos criado con las sevillanas de María del Monte, y para mí resulta casi surrealista compartir escenario con ella.

Pecos y Camela son revoluciones musicales de este país, ¿Cómo me voy a sentir? Afortunada y contenta. Además de estar alucinando de cómo son a nivel personal. Me estoy llevando muy buenas sorpresas con ellos.

¿Y con showman como Santiago Segura o Arturo Valls?

Son los amos del cotarro. La verdad es que no puedo parar de reír con ellos. Saben como hacer humor y utilizar cualquier cosa para transformarlo en un chiste. Los admiro y me lo paso bomba con ellos.

¿Cómo celebrarías una victoria en la final del programa?

De fiesta con todos mis compañeros, creo que eso puede ser muy grande. Lo demás, sabiendo cómo son, lo dejaría a la improvisación.