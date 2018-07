¿Quieres ir a la final de Tu cara me suena?

¿A qué le has echado más cara?

Si respondes a esta pregunta podrás asistir a la final de Tu cara me suena que tendrá lugar en Barcelona dentro de muy poco. Tenemos diez entradas dobles para las diez respuestas más originales.

Lee atentamente los requisitos que señalamos a continuación:

- La gala final será en el plató del programa en Sant Just Desvern (Barcelona). ¿Estarías dispuesto a desplazarte a Barcelona?.

- Una vez publicados los ganadores en la web, Gestmusic se pondrá en contacto con ellos para citarles el día de la final.

- Mayores de 16 años. Los de 16 y 17 podrán asistir con una autorización del padre o madre.

El concurso terminará a las 10:00 horas del miércoles 30 de enero.

El premio sólo incluye la entrada doble. No incluye por tanto ni viaje, ni traslados.

CONCURSO CERRADO. ESTOS SON LOS GANADORES:

Quica: ¿A que le echado más cara????? Pues .. a ver.. que pienso ...... ¿en toda la vida????? Yo creo que me he vuelto demasiado formal y burócrata .. y ultimamente no le echado más cara ni a nada ni a nadie.... me conviene venir a ver vuestro programa URGENTEMENTE a ver si se me contagia alguna locura!!!!!!!!

Juana María: A quitarle le mando a mi suegra para poner tu cara me suena. No me lo pierdo!!!!

Laura: Cuando un grupo de compañeras de clase y yo en epoca de 6º de EGB, ibamos a tiendas de novias y de disfraces y deciamos que teniamos que hacer una especie de periódico estudiantil y que queriamos hacer reportajes de modas y ropa, que si podiamos probarnos los vestidos para hacer fotos para los articulos... y lo conseguiamos.

Irina: A lo que le he echado más cara, ha sido seguir luchando día a día después de haber sufrido una gran perdida en mi familia. Momentos así te das cuenta que tienes que seguir luchando con o sin esa persona por muy duro que sea, por el día de mañana y por tu futuro.

Beatriz: Cada día al levantarnos de la cama, echamos cara a la vida, que es algo muy diferente que ser un caradura. Siendo un caradura no creo que se pueda llegar muy lejos en la vida, en canvio los que echamos cara a la vida vivimos plenamente y mucho más felices para construir un mundo mejor.

Edgar: A cambiar mi destino para crear uno mejor y conseguir dar a mi vida un giro 360 grados para verla en otra prespectiva.

Marc: a cantar una canción de El Fary en el intermedio de una actuación de musica heavy en el local de un colega

Mónica: A colarme en el lavabo de algún centro comercial en pleno sábado tarde con mi hija pequeña pidiendo que la dejaran pasar que no aguantaba cuando en realidad la que tenía que ir era yo!

María Jesús: Hace muchos años, acudir con la jeta a un programa de radio donde entrevistaban a Sandro Giacobbe (muy famoso en aquella época). Hablar con el y pedirle un autográfo que aún conservo firmado en un single ¡¡Fué un momentazo!!

María del Pilar: A disfrazarme de guiri ir al parque del retiro con mis amigas y hablar en spanglis a mis paisanos para preguntar por las corridas de toros y la puerta de Alcala.