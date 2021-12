Lydia Bosch aclara el motivo de su ausencia en la quinta gala

La quinta gala de la novena edición de 'Tu cara me suena' estuvo marcada por una gran ausencia: faltaba una pieza muy importante en la familia del programa.

Tal y como ya lo anunció Manel Fuentes en el arranque de la noche, Lydia Bosch no pudo estar presente por "motivos personales".

El presentador aprovechó la ocasión para enviarle un fuerte abrazo y un mensaje de ánimo.

La propia actriz ha agradecido a todos los espectadores que se han preocupado por ella y ha querido aclarar a través de sus redes sociales la razón por la que no pudo estar con sus compañeros: "Hoy es el día de la Gala 5 de @tucaramesuena y no voy estar en ella. Como se está especulando sobre el motivo, os lo cuento: La razón de mi ausencia en el programa de hoy fue motivada por un problema muy grave de salud por el que pasó mi madre de forma inesperada. Afortunadamente se ha RESUELTO CON ÉXITO gracias a la operación que le realizaron anteayer . No ha podido estar en mejores manos".

¡La próxima gala la esperamos al pie de cañón, como siempre!