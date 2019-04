Los espectadores se deshacen en elogios hacia Blas Cantó tras su regreso a 'Tu cara me suena'

¡QUÉ ALEGRÍA VOLVER A TENERTE!

Blas Cantó volvió a pisar el escenario que le vio alzarse con la victoria de la quinta edición de 'Tu cara me suena'. El cantante acompañó a una espectacular Diana Navarro, que se lució con el éxito 'In your bed'. Las redes esperaban con ansia la vuelta del cantante al programa, y se rindieron ante él enviándole preciosos mensajes. ¡Siempre serás bienvenido a tu segunda casa!