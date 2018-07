Roko, Pastora Soler y Olga Hueso, invitadas de honor en la decimosexta gala, 'Especial Eurovisión'

La decimosexta gala de 'Tu cara me suena' llega a lo grande con un gran homenaje al festival de Eurovisión. El pulsador se ha cargado con las actuaciones eurovisivas más representativas de todos los tiempos y además, contaremos con tres invitadas de honor: Roko, Pastora Soler y Olga Hueso.

En el programa de mañana, Lucía Gil es la encargada de abrir la gala y buscará levantar al público a golpe de cadera con ‘Dime’ de Beth. La terremoto de Alcorcón volverá a imitar a Massiel y su ‘La, la, la’ tras su triunfo hace unas semanas. David Amor cambia de registro al encarnar a Izhaar Cohen con ‘A ba ni bi’. La nueva misión de Raúl Pérez es ‘Bailar pegados’ como Sergio Dalma. Lucía Jiménez contará con la ayuda de Olga Hueso y ambas actrices darán vida al ‘Waterloo’ de ABBA. Por su parte, Diana Navarro interpretará ‘Quédate conmigo’ con la propia Pastora Soler de espectadora especial de su imitación.

Miquel Fernández será Domenico Modugno e interpretará ‘Nel blu dipinto di blu’. Pepa Aniorte protagonizará uno de los dos únicos temas que han ganado Eurovisión representando a España: el ‘Vivo Cantando’ de Salomé. Por su parte, Fran Dieli deberá ser como Ruth Lorenzo y su ‘Dancing in the rain’. Además, el programa contará con la actuación especial de Roko, ganadora de la segunda edición de ‘Tu cara me suena’ que será Jamala con ‘1994’.