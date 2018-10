El Kanka, expectante ante la imitación de Manu Sánchez en la segunda gala de TCMS

VISTO EN REDES

Tras ponerse en la piel de Rod Stewart en el espectacular estreno de 'Tu cara me suena', Manu Sánchez tendrá que imitar a El Kanka en la segunda gala del programa líder de los viernes. La reacción de El Kanka no ha tardado en llegar a través de las redes sociales. El propio Manu ha contestado ilusionado a su comentario por tener que imitar a uno de sus ídolos. El viernes a las 22:00 horas, no te pierdas la segunda gala de 'Tu cara me suena'.