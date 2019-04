Así ayuda Dyango a Juan Muñoz a prepararse para la segunda gala de 'TCMS'

EL VIERNES A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS

Los ensayos de las próximas actuaciones de 'Tu cara me suena' ya están en marcha, esta semana Juan Muñoz interpretará a Dyango y tendrá un asesoramiento personal con el mismísimo artista. ¿Cómo le irá durante el entrenamiento vip? No te pierdas este viernes a partir de las 22:00 horas, la segunda gala de 'Tu cara me suena' en Antena 3.