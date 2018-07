Beatriz Luengo vuelve a su infancia más flamenca para preparar su imitación de Isabel Pantoja en 'Tu cara me suena'

HA COMPARTIDO UNA TIERNA IMAGEN DE SU NIÑEZ

El pulsador ha decidido que Beatriz Luengo se convierta en Isabel Pantoja en la próxima gala de 'Tu cara me suena'. La concursante ya ha comenzado a preparar su imitación recordando su infancia y, a través de sus redes sociales, ha compartido una tierna imagen de su niñez vestida de flamenca junto a un divertido mensaje: "He ido atrás a mi infancia cuando mi abuela me vestía de flamenca hasta para ir a la piscina". ¡Arte en estado puro!