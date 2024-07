Los momentos más felices de Miguel Lago en Tu cara me suena 11: "El 12 de Chenoa por mi Olaf fue un chute de energía"

Miguel Lago se despide de Tu cara me suena 11 con la sensación del trabajo bien hecho y de haber superado sus propias expectativas. Son tantos los momentos felices que ha vivido que le es imposible quedarse sólo con uno, y destaca varios: "La conexión que tuve con Dani Diges cuando hicimos 'Algo pequeñito', haber sido Miguel Bosé, me paso lo mismo con Luis Miguel, que además coincidió que era mi cumpleaños y los compañeros se portaron conmigo increíble".

También recuerda la gala en la que Chenoa le dio su 12 por Olaf. "Ha sido un momento importante y de gran felicidad porque, de repente, se valoraba justamente lo que estaba haciendo, fue un chute de energía", comenta.

Lo que a algunos puede sorprender es la imitación que elige como la mejor en su paso por el programa: Luis Miguel. "Me he sentido muy tranquilo y muy disfrutón en el escenario", explica. No obstante, a nivel vocal cree que destacan su 'Algo pequeñito', su Olaf y...: "Hubo una Mary Poppins que creo que se queda en la retina del espectador".

El número que más le costó fue el primero por el mero hecho del debut, aunque asegura que ese Elvis Presley con 'Guadalajara' lo repetiría haciendo lo mismo con la mano. De hecho, sitúa su punto de inflexión a partir del que empezó a disfrutar de verdad en la Gala 5 con Engelbert Humperdinck y su 'Quando, quando, quando'. "El número salió y, de repente, entendí que podía hacer una canción con peso, y a partir de ahí voy para arriba", valora. ¡Descubre en el vídeo el balance que Miguel Lago hace de su paso por Tu cara me suena 11!