Las imitaciones de Miguel Lago en Tu cara me suena 11: “Ahora mismo me atrevo a cantar cualquier cosa”

El jurado de Tu cara me suena 11 hizo bromas con la mano de Miguel Lago al imitar a Elvis Presley con ‘Guadalajara’. Era la primera gala de la temporada, el debut del cómico en el programa. “Creo que lo haría de otra manera pero fue muy divertido”, analiza ahora, con el paso de las semanas. Sin embargo, le sirvió para hacer una declaración de intenciones: iba a tomarse esta experiencia muy en serio.

La segunda gala supuso su verdadero impulso al demostrar que atesora una gran voz, sin ser un profesional de la música. La imitación de Daniel Diges teniendo al cantante al lado es uno de sus mejores momentos, en parte también por la gran amistad que les une. ‘Algo pequeñito’ fue algo muy grande en este plató.

Para la historia de Tu cara me suena queda también su actuación como David Bustamante. “Fue un antes y un después, me hizo entender que a donde no podía llegar el cantante, que no lo soy, pues que llegase el actor, que sí lo soy”, explica Miguel. Aunque costó que el jurado le pusiera buenas notas, fueron llegando los reconocimientos. Chenoa incluso le ha puesto algún 12: “Miguel Lago es un currante, trabaja mucho, se lo toma muy en serio”, comenta.

Carlos Latre coincide: “Nos ha dado noches buenísimas, muchísimo humor”. Además, se refiere a sus piques con el jurado: “Me encanta ese Miguel cascarrabias pero humano y con gran corazón”. El cómico se quedó con un sabor agridulce por las bajas puntuaciones que le dieron como Mary Poppins, pero consiguió resarcirse como Olaf. Se lo pasó como un niño esa gala en la que se convirtió en el muñeco de nieve de Frozen.

Además, tuvo el precioso detalle de modificar una parte de la letra para dedicarle ese número a Àngel Llàcer. Por gestos como ése, se ha ganado al público y hasta a Lolita. “Me parece un ser humano maravilloso, con una vis cómica tremenda, rápido, y le estoy cogiendo muchísimo cariño”, reconoce la cantante.

Unas imitaciones le han salido mejor, otras no tan bien, pero el “regalo” que se lleva es haberse convertido en Luis Miguel, uno de sus grandes ídolos. “Creo que esa noche Miguel estuvo feliz, independientemente de cómo lo hizo”, valora Latre.

Durante toda la edición, Miguel ha ido disfrutando de un sueño. “Soy mucho mejor actor que cuando empecé y ahora mismo me atrevo a cantar cualquier cosa”, asegura. ¡Revive en el vídeo sus mejores momentos!