Ha nacido una estrella: Miriam Rodríguez, como Lady Gaga con ‘Always remember us this way’

Qué fuerza, qué emoción, qué brutalidad, qué sensibilidad. “Os llevaré siempre en mi corazón, gracias”, ha improvisado Miriam Rodríguez al terminar su número como Lady Gaga. ¡Pero es que ella se ha llevado el nuestro! Ha sido imposible no acabar la actuación conmovido por su forma de cantar y de interpretar ‘Always remember us this way’.

Piano y voz en directo, la concursante ha afrontado un doble reto en la gran Final de la décima temporada de ‘Tu cara me suena’. Su apuesta ha sido intimista, sin coreografías ni una gran escenografía más allá del impresionante ornamento del piano. Ha sido ella sola demostrando todo su talento.

De la máxima sensibilidad a la fuerza de cantar desde el corazón, a pleno pulmón, así ha sido la montaña rusa de emociones de la actuación de Miriam. Pura intensidad desde la primera hasta la última nota, un número de gran aspirante a campeona. Como el título de la película que incluye esta canción: ha nacido una estrella. Dale al play y, simplemente, ¡disfruta!

Como contrapunto, Agustín Jiménez y Susi Caramelo también han provocado lágrimas… ¡pero de la risa! Han decidido despedirse en la gran Final por la puerta grande: actuando juntos al imitar a Omar Montes y Bad Gyal con ‘Alocao’.

Si por separado son la bomba, juntos ya son pura dinamita. Por eso, han hecho su número más esperpéntico y hasta irreverente, y eso que tenían el listón alto. Los dos se han dejado llevar por el reguetón y, de paso, por el autotune. Desde luego, se puede asegurar que ha sido una actuación inolvidable.