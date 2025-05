¿La mejor imitación de la historia? Àngel Llàcer añade a la Rosana de Ana Guerra a su TOP 3 de Tu cara me suena

Ana Guerra ha brillado en la quinta gala de Tu cara me suena emulando a una de sus paisanas. La concursante ha capturado la asencia de Rosana desde el segundo uno y ha hecho una interpretación de ‘A fuego lento’ que ha dejado boquiabiertos a los miembros del jurado.

“He visto infinidad de imitaciones en este programa, pero lo que tú has hecho hoy está en el TOP 3 de las cosas que yo he visto en Tu cara me suena”, ha afirmado el presidente del jurado, muy impresionado con la actuación de la concursante.

“Totalmente de acuerdo”, ha añadido Chenoa a las palabras de sus compañeros. Los cuatro miembros de la mesa del jurado se han quedado sin palabras al haber sentido a la mismísima Rosana sobre el escenario.

Ana Guerra apenas ha podido responderles de lo emocionada y alagada que se ha sentido en ese momento. Sin duda, su actuación será muy difícil de olvidar. ¡Revive todo lo que le han dicho en el vídeo de arriba!