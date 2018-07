La actriz Lucía Gil realizará una imitación de Natalia Jiménez, ex vocalista de ‘La quinta estación'

EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

Mañana a las 22:00 horas en la úndecima gala de 'Tu cara me suena', contaremos con la visita especial de la actriz y cantante Lucía Gil que imitará a Natalia Jiménez, ex vocalista de 'La quinta estación'. Tras su paso como invitada en 'Tu cara me suena mini' imitando a Selena Gómez, Lucía Gil vuelve para sorprendernos una vez más con una actuación de nivel. ¡No te lo pierdas!