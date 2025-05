Bertín Osborne gana la quinta gala de Tu cara me suena gracias a Kiss

La quinta gala de Tu cara me suena ha vuelto a regalarnos actuaciones impresionantes y llenas de nivel y, finalmente, el que ha conseguido alzarse con la victoria ha sido Bertín Osborne gracias a su imitación de Kiss con ‘Rock and roll all nite’.

El cantante ya había conseguido buena puntuación por parte del jurado, pero no su 12, que en este caso se lo llevó Ana Guerra tras protagonizar, según palabras de Àngel Llàcer, una de las mejores imitaciones de la historia del programa.

Sin embargo, al otorgarle ocho puntos, el público ha dejado a la canaria sin posibilidad de ganar la gala y al darle su 12 a Bertín lo ha convertido directamente en campeón con un total de 23 puntos a su marcador.

Bertín se ha mostrado agradecido por ganar la gala y ha decidido donar los 3.000 euros a la fundación de su hijo Kike Osborne, que ayudan a familias con hijos con lesión cerebral. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este momentazo!