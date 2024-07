La huella de Julia Medina en Tu cara me suena 11: “He aprendido a disfrutar a la vez que estoy siendo perfeccionista”

Romper el hielo siempre es muy difícil en Tu cara me suena. Hacerlo ganando tiene, además, el doble de mérito. Julia Medina fue la primera campeona de la undécima temporada. En su estreno absoluto en el programa, enamoró a todos con su Laura Pausini cantando ‘La soledad’. “Nos sacó las lágrimas a todos”, recuerda Lolita.

Lo suyo han sido las imitaciones con peso, con sentimiento, con carácter. Tras la artista italiana, reclamó ‘La Fama’ como Rosalía y The Weeknd, acompañada en ese dueto por Cris B. Su gran golpe de efecto llegó con la sobrecogedora actuación que hizo como Miley Cyrus cantando ‘Used to be young’.

Sin embargo, si hay un número que llegó hasta el corazón fue el de Conchita. “Al principio tuve mucho miedo y lo veía como un poco loco, pero resultó ser una gala muy emotiva y a ella le gustó mucho, que era lo importante para mí”, recuerda. ‘Por las veces’ se convirtió en uno de los momentos más especiales de toda la temporada.

Esa actuación no habría salido tan bien de no haber sido por ABBA, la imitación que supuso para Julia “un cambio” en la forma de encarar las galas. “Me ponía muy nerviosa y esa fue la primera gala que hice más tranquila”, reconoce sobre ese ‘The winner takes it all’.

La gaditana siempre ha puesto mucho sentimiento en el escenario, pero tuvo que poner incluso un extra de pasión para convertirse en Lola Flores. “Mi reto más difícil en Tu cara me suena”, asevera sobre ‘La zarzamora’. “Lo hice con el corazón, lo mejor que pude, pero es inimitable”, añade. Sin embargo, fue capaz de enamorar a Lolita y eso son palabras mayores.

“En Tu cara me suena he aprendido a disfrutar a la vez que estoy siendo perfeccionista y trabajando”, resume Julia sobre esta experiencia. ¡Revive sus mejores momentos en el vídeo!